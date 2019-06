Dia dos Namorados: 5 floriculturas que fazem entregas para todo o Brasil

Marcella Blass



07/06/2019 | 10:18

Corre que ainda dá tempo! Se você ainda não comprou um presente para homenagear seu namorado ou namorada, recorrer às floriculturas pode ser uma boa ideia para encontrar uma lembrança legal. Mais do que os buquês e arranjos de flores tradicionais, esses estabelecimentos oferecem chocolates, guloseimas, bebidas, ursos de pelúcia, cestas de café da manhã e muito mais.

Para te ajudar a encontrar um presente a altura do seu par, o 33Giga separou cinco sites de floriculturas com entrega nacional que podem salvar quem deixou as compras para a última hora. Veja:

Giuliana Flores

Uma das floriculturas mais populares da internet, a Giuliana Flores tem um catálogo de produtos bastante sortido e completo. Com presentes de marcas famosas, tem vários tipos de flores, cestas de café da manhã e da tarde, arranjos, buquês e dá ao usuário a oportunidade de montar tudo de forma personalizada. Para São Paulo, Grande São Paulo e ABCD, é possível solicitar e receber as encomendas no mesmo dia.

Nova Flor

Rosas, tulipas, orquídeas, bonsais, tem de tudo. A Nova Flor oferece de opções em conta até presentes mais extravagantes. Se não quer ficar só na flor, é possível montar uma cerca com chocolates, bolaches e bebidas ou adicionar um bicho de pelúcia ao arranjo. Com a data especial, o site está com frete grátis para quem quiser antecipar a surpresa.

Flores Online

Com uma grande quantidade de coleções em parceria com marcas famosas no mercado, a Flores Online tem produtos para todos os tipos de casais. Devido ao grande catálogo disponível, dá para deixar as flores como complemento de algo maior como livros, necessaires, porta-retratos, corpos estilizados, sais de banho e várias outras opções.

Florencanto



Com uma categoria curiosa chamada “Desculpas”, a floricultura Florecanto oferece presentes especiais para quem quer aproveitar o Dia dos Namorados para pedir perdão ou se reaproximar da pessoa amada. Ai tem flores, chocolates, vinho e até perfumes.

Netflores



Mais do que o Brasil quase todo, a Netflores também faz entregas para vários países da América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. Boa pedida para quem namora alguém que está em um intercâmbio ou viagem de trabalho, é possível enviar flores frescas, bichos de pelúcia e até cestas de frutas.

