Choro de Gabriel Agiolo e relação íntima com plateia marcam o De Férias com o Ex

07/06/2019 | 10:11



O episódio do De Férias com o Ex que foi exibido na última quinta-feira, dia 6, deu o que falar. Primeiro pela chegada de Ana Andrade, o que realmente balançou o coração de Gabriel Aglio. Ao ver a ex, ele falou:

- Essa é a primeira vez que tô nervoso no programa.

E não foi só isso, já que o tablet convocou o ex-casal para aproveitar um dos cenários deslumbrantes da ilha para gastar um pouco de energia e colocar o papo em dia. Gabriel e Ana tiveram uma relação bastante conturbada e Ana, visivelmente, guarda mágoas por isso. A história é grande e, após matarem a saudade do slackline, eles sentaram pra conversar sobre tudo o que viveram.

Enquanto isso, na casa, a pool party rolava solta com muito churrasco, bebida e música boa. Mas é claro que isso traria confusão para casa, o que se inicia quando Bifão empurra Stefani na piscina e a deixa muito irritada.

- Ela falou que não sabe nadar, mas piranha sabe nadar, debocha Bifão.

E não acaba por aí... Ao chegar na festa, Ana é muito bem recepcionada (principalmente pelos homens) e o ciúme toma conta de Gabriel depois que Ana ficar com Miguel Curi Neto. Diante de algumas situações, ele sai da festa, chora no chuveiro e Tati tenta consolá-lo (sem muito sucesso). Ana ainda conversa com ele e os dois tentaram se acertar, já que o amor e o sentimento ainda tomam conta dos dois. O resultado até que é bom, uma vez que os dois acabaram dormindo juntos e Bifão e Tati acabam perdendo seu companheiro de conchinha.

Após o dia raiar e os ânimos se acalmarem, a chegada de uma nova ex, agora de Pedro Calderari - ex de Gabi Leite -, acabou pegando todos de surpresa dentro da casa! De forma nada convencional, Lary Bottino chegou para causar uma baguncinha, algo normal no reality de pegação da MTV.

- Na vida eu já causo bastante, então aqui vai ser o dobro. Não me privo de nada, o que eu tiver vontade, eu vou fazer, afirmou ela.

Mas o que chamou a atenção mesmo foi o fato de Pedro fazer sexo com Fábia Calazans com direito a plateia no quarto, uma vez que Bifão, Carol Mattesco e Yasmin Alves testemunharam e até deram espiadinha embaixo do edredom, aplaudindo no final da relação entre eles.

- Acabou rolando algo a mais com o Pedrinho. Agora é deixar rolar, vamos ver o que acontece, disse Fábia no dia seguinte.

No episódio, a escolhida para passar a noite na suíte máster ainda foi Sarah - e é claro que a casa vibrou com a novidade, já que o casal dessa temporada finalmente teve um tempo a sós para curtir o momento. Ao final, como o tablet não dá ponto sem nó, ele escolheu Sarah, Ana e Yasmin para receber um novo ex na praia. E aí, de quem será o próximo ex?