Taxas de juros renovam mínimas após criação de emprego nos EUA aquém do esperado

07/06/2019 | 10:01



Os juros futuros começaram a sessão desta sexta-feira, 7, em baixa, reagindo à desaceleração do IPCA de maio (0,13%) e renovavam mínimas, após o relatório de emprego dos Estados Unidos de maio ter mostrado criação de emprego de 75 mil vagas, bem menor do que o esperado (+180 mil).

Também ajuda no recuo a notícia de que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a privatização de subsidiárias de estatais não precisa ter aval do Congresso.

Às 9h35 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2020 estava 6,235%, de 6,264% no ajuste de quinta-feira (6). O DI para janeiro de 2021 exibia 6,29%, de 6,39%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 estava em 7,18%, de 7,28% no ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2025 marcava 7,77%, de 7,85% no ajuste de quinta.