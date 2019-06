EUA criam 75 mil empregos em maio, bem abaixo da previsão de 180 mil

07/06/2019 | 09:40



Os Estados Unidos criaram 75 mil empregos em maio, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Trabalho. O resultado veio bem abaixo da mediana da previsão de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de geração de 180 mil vagas.

A taxa de desemprego ficou em 3,6% em maio, igual a de abril, em linha com a estimativa do mercado e na mínima desde dezembro de 1969.

Já os números de criação de postos de trabalho dos dois meses anteriores foram revisados para baixo: em abril, de 263 mil para 224 mil e, em março, de 189 mil para 153 mil.

O salário médio por hora dos trabalhadores subiu 0,22% no mês passado ante abril, ou US$ 0,06, para US$ 27,83 por hora. Na comparação anual, o aumento foi de 3,1%. As projeções eram de ganhos maiores, de 0,30% na comparação mensal e de 3,2% no confronto anual.