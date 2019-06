Obituário - 7 de junho de 2019

Ademir Medici

07/06/2019



Sexta-feira, 7 de maio de 2019

Santo André, dia 20 de maio

Walter Giljum, 89. Natural da Iugoslávia. Residia em Santo André. Dia 20 de maio, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, segunda-feira, dia 3 de junho

Geraldo Zacarias Camargo, 64. Natural de Nanuque (MG). Residia em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, terça-feira, dia 4 de junho

Antonio Rodrigues de Camargo, 82. Natural de Urupês (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Antonio Alves, 63. Natural de Santo André. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 5 de junho

Irma Galheira Pini, 94. Natural de Taquaritinga (SP). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida Bento, 88. Natural de Carmo da Cachoeira (MG). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Beraldo, 82. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Supervisor de qualidade. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Oelcio da Silva, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Josefa Ana da Conceição, 74. Natural de Chã Grande (PE). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Flávio Ramos Correa, 70. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Arcílio Martins, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Borracheiro. Dia 5 Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nanci Santos Monteiro, 66. Natural do Estado de Sergipe. Residia no bairro Capuava, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eulália Maria Kopetesk Porto, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleosvaldo Oliveira, 56. Natural de Potiraguá (BA). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Alberto Martins, 53. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Ajudante geral. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo, segunda-feira, dia 3 de junho

Diva Dufrayer Carilli, 91. Natural de Ipameri (GO). Residia em São Paulo (SP). Dia 3. Jardim da Colina.

Maria José dos Santos, 73. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Maria de Lourdes da Silva, 69. Natural de Elesbão Veloso (PI). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério Municipal de Eslebão Veloso (PI).



São Bernardo, terça-feira, 4 de junho

Angela Esperança Barradas, 96. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Ester Barbosa Marquesi, 93. Natural de Boa Esperança do Sul (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Adellermo Rodolpho, 87. Natural de Uchôa (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Saludables Souza Martins, 86. Natural do Morro do Chapéu (BA). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Terezinha dos Santos Herrera, 83. Natural do Estado de Sergipe. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Ignez Vianna, 80. Natural de Pouso Alegre (MG). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Crematório Parque Paulista.

Maria Cordeiro de Souza Bispo, 80. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Martin Reinholz, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério do Araçá, em São Paulo (SP).

Ademar Rodrigues de Lima, 75. Natural de Auriflama (SP). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Tereza Eliza da Silva, 74. Natural de São Caetano (PE). Residia no Jardim Três Marias, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

José Caetano Filho, 71. Natural de Tabapuã (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Maria de Lourdes Bastos Teixeira, 69. Natural de Monteiro (PB). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Lúcia Helena Reis Carnevali, 59. Natural de Bauru (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.



São Bernardo, quarta-feira, dia 5 de junho

Eutimio José de Souza, 93. Natural de Iraquara (BA). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Mariana Alves Santos, 91. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Lydia Coelho de Campos, 91. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Wilma Monteiro Rodrigues, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Cemitério Gethsêmani, em São Paulo (SP).

Akio Yokoya, 88. Natural de Iguape (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Hermes José de Santana, 87. Natural de São Cristóvão (SE). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Ricardo Martin Soares, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Aparecida de Jesus Estevão Ribeiro, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Cleonice Catarina Alves Felipe, 76. Natural de Pombos (PE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Irene Faucon Rodrigues, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 5. Crematório Bosque da Paz.

Natalino Bueno Hessel, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Capivari, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Francisca Alves Silva, 69. Natural de Agrestina (PE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Antonio Carlos Teixeira Matias, 65. Natural de Santos (SP). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Policial civil. Dia 5, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Antonio Feliciano de Abreu, 64. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Las Palmas, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



São Caetano

Amélia Romão Doblado, 91. Natural de São Caetano. Residia na Vila Alpina, em São Paulo (SP). Dia 5, em Santo André. Crematório Memorial Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista (SP).

Djalma Martorelli Cornachini, 87. Natural de São Caetano. Residia em São Caetano. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Diadema

Vicente Alves Teixeira, 88. Natural de Itapecuru-Mirim (MA). Residia na Vila Nogueira, em Santo André. Dia 6. Cemitério Municipal.4

José Luiz Dias, 83. Natural de Mutum (MG). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Narcizo Bispo do Nascimento, 76. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Maria Rita Franco, 75. Natural de Vargem Alegre (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

Horácio Gonçalves, 66. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Sebastiana de Jesus Duarte, 64. Natural de São Geraldo (MG). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Maria Aparecida Lavado, 63. Natural de Acaica (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

Rozilva Patez do Amaral, 56. Natural de Tremedal (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 5. Jardim da Paz, Embu das Artes (SP).

Luiz Evaristo da Silva, 50. Natural de Belém de Maria (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Robson Tadeu de Oliveira Santos, 34. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Guilherme de Oliveira Santana, 20. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão. Dia 4. Cemitério Municipal.



Ribeirão Pires

Marina Bernardino da Silva, 82. Natural de Januário Cicco (RN). Residia no bairro Santa Luzia, em Santo André. Dia 4. Cemitério São José.