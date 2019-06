Como aproveitar o Dia dos Namorados no Ponta dos Ganchos Resort

Redação



07/06/2019 | 08:18

Eleito o hotel mais romântico da América do Sul, o Ponta dos Ganchos Exclusive Resort, em Santa Catarina, oferece boas opções de como aproveitar o Dia dos Namorados com uma programação especial para casais. O charme, a privacidade e o aconchego dos bangalôs criam o cenário perfeito para celebrar a data.

Como aproveitar o Dia dos Namorados no Ponta dos Ganchos

A programação especial para casais vai de 7 a 9 de junho e de 14 a 16 de junho. Além dos diferenciais que já fazem do resort o local perfeito para a celebração – como os serviços personalizados e café da manhã a qualquer horário -, um unplugged sunset na praia com música, conhaque e marshmallow, vai aumentar o clima de romance.

No bangalô, os hóspedes poderão agendar a entrega de um Fondue de chocolate enquanto aproveitam o local. Pela manhã, o casal pode realizar uma caminhada para uma praia deserta no entorno do resort. Já no período noturno, a celebração será perfeita durante o jantar ao som de jazz,.

Para quem optar por outra programação noturna, o resort oferece as opções de jantar na praia iluminado por tochas, jantar na Veleza com vista para a Costa Esmeralda e jantar na Ilha em frente ao resort, que é inteiramente elaborado pelo chef José Nero, com menu degustação harmonizado com vinhos e espumantes.

Atrações e serviços

O Private Celebration oferece um experiência a dois que começa com uma massagem relaxante de 60 minutos para o casal na privacidade do bangalô. Na sequência, é realizado um banho com sais essenciais acompanhado de espumante e frutas.

Para selar o momento, um menu degustação, especialmente preparado para a noite, é servido por um garçom exclusivo, na varanda do bangalô. Vale lembrar que a experiência está disponível apenas em bangalôs Vila e Esmeralda.

O café da manhã, servido em 10 tempos a qualquer hora do dia, e o chá da tarde estão inclusos em todas as diárias.

