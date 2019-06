Aplicativo conecta quem quer aprender a quem pode ensinar

Da Redação, com assessoria



07/06/2019 | 08:18

O Shapp é um aplicativo que busca conectar pessoas que buscam por novos aprendizados a quem deseja compartilhar conhecimento. Disponível para iOS e Android, o app já conta com mais de 750 mestres cadastrados, espalhados em 200 cidades brasileiras, para dar mais de 70 disciplinas diferentes.

As aulas ofertadas estão divididas em cinco áreas: Artes, Ciências, Esportes, Idiomas e Ofícios e Hobbies. Os Shappas, como são chamados os membros da comunidade Shapp, têm à disposição opções que vão desde as mais básicas, como inglês, informática, português, matemática e física, até as mais inusitadas, como jogos de tabuleiro, skate, oratória, meditação, surfe e até latim. Há ainda profissionais disponíveis para ensinar culinária, finanças, paisagismo, programação, costura, idiomas chinês e japonês, produção musical, entre outros.

Os mestres podem ser professores com formação clássica, profissionais experientes em sua área de atuação ou até mesmo amadores que se especializaram em algum hobbie e se sintam capacitados a ensinar. Porém, é preciso deixar claro no perfil qual formação possui e descrever também a proposta de aula. “Acreditamos que todo mundo tem algum conhecimento para compartilhar, por isso, não exigimos diploma dos mestres. A nossa única exigência é que a formação e experiência dele esteja clara na descrição para que o aluno saiba exatamente aquilo que está contratando”, diz André Alves, um dos criadores da startup.

A plataforma funciona por geolocalização e sempre vai mostrar primeiro as opções de aulas mais próximas ao usuário. “Dessa forma, nós fomentamos a economia local e a criação de comunidade”, conta Alves.

O sistema de cobrança pelo contato também é um diferencial da Shapp. O aluno desembolsa R$ 5 e o mestre, R$ 20, pela primeira interação, e a quantia é cobrada apenas no primeiro contato entre as partes. “Se eles decidirem dar continuidade às aulas, podem fazê-lo através de outros meios. Se decidirem continuar utilizando a plataforma, disponibilizamos ferramentas de agendamento e meio de pagamento ”, explica André.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga