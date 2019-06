Diadema tem aval da Câmara para assumir área abandonada

Daniel Tossato



07/06/2019



Sem mostrar quais áreas ou imóveis poderão ser assumidos pelo poder público, a Câmara de Diadema aprovou, por unanimidade, projeto do Executivo, comandado por Lauro Michels (PV), que permite à Prefeitura se apropriar de terrenos ou outras propriedades que estejam abandonadas ou com dívidas junto ao Paço. Os imóveis poderão ser usados para a construção de equipamentos públicos. O texto recebeu apenas uma emenda, formulada em conjunto por vereadores de sustentação e de oposição.

Para assumir esses imóveis é preciso que ele preencha alguns critérios, como aspecto de abandono – que pode ser provado por fotos ou por vídeos –, que tenha mais de cinco anos de pendências financeiras com o Paço e que não tenha imbróglios na Justiça relacionados à escritura ou que tenha mais de um dono.

Segundo o líder do governo, vereador Companheiro Sérgio (PPS), o objetivo é realizar mapeamento da cidade após o aval legislativo ao projeto. “A Prefeitura ainda não mapeou quais áreas poderão ser requisitadas. O prefeito poderá fazer isso agora, que a lei foi aprovada pela Câmara. A ideia é transformar estes espaços em equipamentos de cunho social, como escolas e creches”, disse o parlamentar.

Diante da aprovação, com 20 votos, a matéria recebeu uma emenda elaborada por parlamentares da oposição e que pertencem à base de sustentação. O texto modificativo prevê que o proprietário do imóvel requerido pela Prefeitura tenha seis meses para se retirar do espaço antes de entregá-lo para a administração.

No mês passado uma matéria com o mesmo teor foi apresentada pelos vereadores governistas Marcos Michels (PSB), primo do prefeito Lauro, e Márcio Júnior (PV), filho do ex-vice-prefeito Márcio da Farmácia (Pode), hoje deputado estadual. Em vez de utilizar o projeto elaborado pelos vereadores, o prefeito Lauro Michels decidiu enviar à Câmara texto novo do Executivo.

O vereador Ronaldo Lacerda (PT), que momentos antes da votação do projeto afirmou que poderia votar contrário, acabou mudando de ideia e deu crivo pela aprovação da proposta. Já Josa Queiroz (PT) defendeu que votaria favorável à matéria governista por entender que o projeto poderia trazer algum tipo de benefício a Diadema. “A matéria é boa, mas vamos ficar de olho para saber quais imóveis a Prefeitura vai requerer”, alegou.



OUTRAS CIDADES

Com processo mais adiantado na aquisição de imóveis abandonados e com dívidas junto ao município, São Bernardo já tomou posse de quatro áreas.

Santo André se baseou em lei federal promulgada em 2017 e adequou a regulamentação em 2018. Desde então a cidade já teria mapeado cerca de 30 áreas que poderão ser requeridas pelo Paço.

São Caetano deu aval a projeto semelhante neste ano. Histórico, o prédio do Cine Vitória estaria no rol de imóveis interessados pelo Paço.