Moradores reclamam de buraco há 30 dias

07/06/2019 | 07:00



Moradores da Rua Luis Ântico, no bairro Jardim Anchieta, em Mauá, reclamam que há quase 30 dias um buraco – na altura do número 66 – causa transtornos à comunidade. O problema está localizado no meio da rua, que tem sentido único de circulação, e, com isso, o tráfego de veículos é prejudicado. Para piorar o cenário, não há qualquer sinalização que alerte os motoristas sobre a falha estrutural.

O pior momento, conforme a população, é registrado nos horários de entrada e saída dos estudantes da EE Clodoaldo Portugal Caribê, na Avenida Dom José Gaspar, localizada a 180 metros do buraco. Segundo a aposentada Margarida Bernardo, 64 anos, a rua se torna “verdadeiro caos”. “Isso aqui fica lotado de carros entre as 17h e 18h. Os veículos são obrigados a contornar o buraco”, ressalta a munícipe, que já foi líder comunitária do bairro em 2011.

OBRA

A comunidade alega que o buraco surgiu durante vazamento no local. Após ter sido realizado o conserto por parte da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá), o asfalto não foi reparado. Foram colocadas apenas camadas de terra e pedras.

Aposentado e morador há 15 anos do bairro, Ademir Alves Souza, 65, observa ainda que a demora para a manutenção deixa a rua empoeirada e que a sujeira invade as residências. “Quando chove, a poeira vira barro e suja tudo por aqui. Além disso, essa situação representa um risco para nós.”

A Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Trânsito e Sistema Viário, prometeu, em nota, realizar as intervenções necessárias no local hoje.