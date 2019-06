Esquina das ruas Espanha e Guadalupe é interditada

Da Redação



O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) iniciou ontem a construção de sarjetão de concreto na esquina das ruas Guadalupe e Espanha, no Parque das Nações. Os serviços, que visam melhorar o escoamento de águas de chuva das vias, integram o programa Rua Nova, que começou em 23 de abril na Rua Espanha.

Para executar as melhorias, a passagem pela esquina ficará interditada por uma semana. Sete linhas de ônibus terão de ser desviadas.

O Rua Nova prevê, até o fim do ano, a recuperação de 50 quilômetros de vias, investimento de R$ 50 milhões e, em 2020, a expectativa é atingir 120 quilômetros. No ano passado, o programa executou a recuperação de 30 quilômetros de asfalto em vias do Alzira Franco, bairro Bangu, Campestre, Vila Alzira, Jardim do Estádio, Sítio dos Vianas, Centreville, Jardim Santa Cristina, Utinga e bairro Jardim.

Na rua Espanha, a entrega das obras está prevista para o fim do mês. Além do sarjetão e da recuperação do asfalto, o programa prevê ampliação de rede de águas pluviais.