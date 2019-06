Entregue há um ano, terminal no Alvarenga está subutilizado

Yasmin Assagra

Inaugurado há um ano com a promessa de fazer a ligação de passageiros do Grande Alvarenga até o Centro por meio de sistema tronco-alimentador, o Terminal Rodoviário Alvarenga, no bairro Assunção, em São Bernardo, está subutilizado. Além de a estrutura de 10 mil metros quadrados – com capacidade para atender 65 mil pessoas por dia – permanecer praticamente vazia a maior parte do dia, recebe apenas três linhas de coletivos municipais – número menor do que as cinco iniciais.

A construção do Terminal Alvarenga (denominado Terminal Alves Dias pela gestão Luiz Marinho -PT) é considerada uma das principais obras de mobilidade urbana de São Bernardo. Iniciada em 2015, a intervenção demandou investimento de R$ 19,2 milhões dos cofres públicos, integrando o pacote de obras do Programa de Transportes Urbanos da cidade.

A promessa, na época da inauguração, era a de que o número de linhas municipais circulando pelo terminal aumentaria com o passar do tempo. No entanto, usuários e funcionários do local destacam que apenas os coletivos 13 (Los Angeles/Rudge Ramos via Planalto), 13B (Parque Imigrantes/Rudge Ramos via Planalto) e 14 (Orquídeas/Rudge Ramos via Robert Kennedy) são ofertados. As opções 14B (Terminal Alvarenga/Rudge Ramos via Avenida Robert Kennedy) e 16 (Alvarenga/Rudge Ramos via Planalto), que iniciaram a operação no terminal, há um ano, não estão mais disponíveis, conforme os passageiros.

“É difícil entender como um terminal enorme como este só recebe atualmente essas linhas. Sem contar na demora que todos os dias precisamos enfrentar para as chegadas dos ônibus. É cansativo”, lamenta a agente de atendimento Deusedite de Souza, 25 anos.

Além disso, usuários reclamam da superlotação dos ônibus que chegam nos horários de pico. Para o estudante Nathan de Araújo, 19, o transporte público é o que mais atrapalha sua rotina. “Chego a esperar em média 30 a 40 minutos todos os dias. É muito cansativo.”

Tauan Rodrigo, 17, também estudante, avalia que a estrutura deveria ser mais bem aproveitada. “Acredito que merecia ser trabalhado de forma melhor”, ressalta.

Instalado próximo à Praça Giovani Breda, o Terminal Alvarenga vai permitir conexão direta com o Corredor João Firmino – inaugurado há um ano e que coleciona problemas, conforme denunciado pelo Diário na edição de ontem – e com o Corredor Alvarenga, cujas obras estão atrasadas. Na inauguração do terminal, o prefeito Orlando Morando (PSDB) destacou que a entrega da faixa exclusiva para os ônibus na Avenida dos Alvarenga seria feita até meados do ano passado, o que não ocorreu.

Novo certame do transporte coletivo deve ser publicado no próximo dia 17

A Prefeitura de São Bernardo revogou a licitação para contratação da empresa que irá operar 66 linhas do transporte público municipal no mês passado. A decisão, destacada em reportagem do Diário, foi tomada 11 dias depois de o TCE (Tribunal de Contas do Estado) ter acatado denúncia contra o edital e determinado a suspensão do processo em caráter liminar, sob suspeita de ilegalidades. À época, a administração afirmou que o certame seria reaberto em um mês, o que deve ocorrer no dia 17.

A F&B Transportadora Turística Ltda ingressou com pedido de suspensão do edital no fim de abril, contestando série de itens nas regras estipuladas pela administração municipal, entre as quais, a existência de lote único, procedimento que não é adotado por cidades do porte de São Bernardo – com 833 mil moradores –, que costumam ter linhas de ônibus divididas para fomentar a concorrência.

Em São Bernardo são transportados, por dia, cerca de 230 mil passageiros. Atualmente, as linhas são operadas pela SBCTrans por meio de contrato firmado em 1997, sendo que o acordo foi prorrogado.