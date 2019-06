Atlético-GO vence, cola no G-4 e deixa Guarani na zona de rebaixamento da Série B

06/06/2019 | 21:15



Com gol de Mike, após falha da defesa do Guarani, o Atlético Goianiense derrotou o clube campineiro pelo placar de 1 a 0 na noite desta quinta-feira, no Estádio Antônio Accioly, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Atlético ganhou, neste primeiro momento, quatro posições na tabela de classificação. O time goiano foi para o quinto posto, com 11 pontos, mesma pontuação da Ponte Preta, quarto, que ainda entra em campo na rodada. Já o Guarani estacionou na zona de rebaixamento, com cinco.

Atlético e Guarani fizeram um primeiro tempo de poucas chances de gol. O time goiano tomou a iniciativa e foi ameaçar logo aos dois minutos. Após cruzamento de Matheuzinho, Pedro Raul cabeceou por cima. A resposta veio com Igor Henrique. O volante invadiu a área pela direita e chutou cruzado, pela linha de fundo.

As principais oportunidades vieram com Igor Henrique. Ele tentou mais uma em um arremate de longa distância, para fora. Matheuzinho usou da mesma arma, na sequência, para exigir grande defesa de Giovanni. O goleiro salvou o Guarani ao sair nos pés de Pedro Raul, que recebia livre para marcar.

O Guarani voltou melhor para o segundo tempo e, na base do contra-ataque, criou uma bela oportunidade de gol. Aos seis minutos, Felipe Amorim aplicou um chapéu no rival e viu a bola ficar com Ricardinho. O volante acionou Lenon, que mandou muito perto do travessão.

O Atlético esteve mais cauteloso, mas chegou ao gol aos 22 minutos. Jarro Pedroso fez boa jogada pela esquerda e cruzou. Xandão protegeu a bola, porém, não viu Mike chegar de surpresa e dar um desvio crucial para colocar a bola no fundo das redes.

Após o go de empate, o Atlético se fechou e acabou administrando o resultado. O Guarani tentou pressionar, mas não passou pela defesa rival.

Na próxima rodada, o Atlético-GO visita o Cuiabá na terça-feira, às 20h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). No mesmo dia, às 21h30, o Guarani recebe o Coritiba no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 1 x 0 GUARANI

ATLÉTICO-GO - Maurício Kozlinski; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Nicolas; Pedro Bambu, Moacir e Matheuzinho; Bustamante (Jarro Pedroso), Mike (André Luis) e Pedro Raul (Gilsinho). Técnico: Wagner Lopes.

GUARANI - Giovanni; Lenon, Brunno Lima, Xandão e Armero; Deivid (Diego Cardoso), Igor Henrique, Ricardinho e Felipe Amorim (Matheusinho); Eder Luis (Deivid Souza) e Davó. Técnico: Vinícius Eutrópio.

GOL - Mike, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Oliveira e Gilvan (Atlético-GO); Brunno Lima (Guarani).

ÁRBITRO - Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

RENDA - R$ 26.065.00.

PÚBLICO - 1.471 pagantes.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).