Substituta, Poliana faz 1º treino com a seleção e festeja chance de jogar Mundial

06/06/2019 | 21:04



A seleção brasileira feminina de futebol fez nesta quinta-feira, em Grenoble, o seu primeiro treino com o grupo completo na França visando a sua estreia no Mundial, no domingo, às 10h30 (de Brasília), contra a Jamaica. Depois de ter desembarcado na cidade francesa na madrugada anterior, a lateral-direita Poliana trabalhou no campo com as comandadas do técnico Vadão e festejou a oportunidade de jogar a competição pelo Brasil.

Poliana foi chamada pelo treinador da equipe nacional como substituta de Fabiana, que acabou sendo cortada do time por motivo de lesão. Após reclamar de dores na região posterior da coxa direita, a jogadora soube que um exame de imagem constatou que ela sofreu uma lesão de grau 1 no músculo semitendinoso e não teria tempo hábil de recuperação para a disputa do Mundial.

"Pra mim é sempre uma honra poder representar a seleção brasileira, poder vestir essa camisa. É claro que não é da forma que eu gostaria, porque é ruim ver uma companheira na véspera da viagem ser cortada por uma lesão, mas eu espero que ela possa se recuperar bem e voltar o quanto antes", afirmou Poliana, em declarações reproduzidas pelo site oficial da CBF.

"Claro que vestir essa camisa representa muito, e participar pela segunda vez da Copa do Mundo pra mim é uma honra. Já percebo que está sendo diferente, tem uma visibilidade maior, uma coisa que nós sempre lutamos e batalhamos para ter", reforçou.

O treinamento desta quinta-feira também marcou o retorno da zagueiro Érika aos trabalhos em campo. Lesionada, ela ficou 16 dias sem trabalhar com bola depois de ter sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo, dois dias antes de viajar para a preparação em Portugal, onde a seleção realizou o seu período final de preparação antes de seguir para a França, país-sede do Mundial.

A meia Luana, que há uma semana reclamou de dor muscular na região do quadríceps da coxa esquerda, também voltou a trabalhar com bola nesta quinta, quando Vadão dirigiu uma atividade tática em campo reduzido, que foi dividida em quatro partes de 15 minutos cada.

A atacante Marta, por sua vez, seguiu o seu processo de transição para o campo após se recuperar de lesão na coxa esquerda, que ela ficou tratando por 11 dias. Melhor jogadora do mundo eleita pela Fifa, a estrela brasileira se machucou no último dia 24 de maio e ainda é considerada dúvida para a estreia de domingo.

O Brasil integra o Grupo C do Mundial. Após abrir campanha contra as jamaicanas, a seleção terá pela frente a Austrália, no dia 13, em Montpellier, e depois fechará a sua campanha na primeira fase diante da Itália, no dia 18, em Valenciennes.