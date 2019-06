Jorginho faz mistério na Ponte Preta para 'jogo fundamental'

06/06/2019 | 21:01



Com desfalques importantes, o técnico Jorginho ainda não definiu qual será a escalação inicial da Ponte Preta no confronto direto desta sexta-feira contra o Botafogo. O jogo válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli.

Assim como os outros treinamentos da semana, a atividade desta quinta foi fechada para a imprensa e Jorginho testou alguns jogadores nas vagas do volante Edson, suspenso pelo terceiro amarelo, e do meia Rafael Longuine, lesionado.

A tendência é que Washington faça sua estreia com a camisa pontepretana no lugar de Edson, enquanto Matheus Vargas, que teve seu contrato de empréstimo publicado no BID da CBF nesta quinta, é o candidato a ficar com a vaga de Rafael Longuine. Alex Maranhão e Dadá são as outras opções.

Na lateral direita, Matheus Alexandre não foi bem nas duas oportunidades que teve como titular e Arnaldo deve retornar ao time titular. Com Reginaldo vetado por conta de dores musculares, Airton segue na defesa ao lado de Renan Fonseca.

"É um jogo fundamental para a gente somar pontos e encostar nos primeiros colocados. Em casa é fundamental a vitória e depois (segunda-feira) vamos procurar somar pontos contra o Londrina", afirmou Jorginho.

Na quarta colocação, com 11 pontos, a Ponte deve buscar a quarta vitória seguida com: Ygor Vinhas; Arnaldo, Renan Fonseca, Airton e Abner; Washington, Camilo, Gerson Magrão e Matheus Vargas (Alex Maranhão ou Dadá); Marquinhos e Roger.