06/06/2019 | 20:40



A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) afirma que avançou em discussões com o governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de viabilizar a construção de uma nova unidade de galvanização de aço, com investimentos estimados de R$ 1,5 bilhão.

A empresa ressalta que a realização desses investimentos está sujeita a condições adequadas de financiamento e às aprovações societárias.

"Por fim, a CSN informa que tais investimentos, uma vez aprovados, não comprometerão o alcance de suas metas de alavancagem financeira, sendo mantido seu plano de redução do endividamento."