06/06/2019



Um sistema de alta pressão segue influenciando as condições de tempo nesta sexta-feira nas sete cidades do Grande ABC.

O dia será de céu parcialmente nublado, com temperaturas frias durante a madrugada, amenas a tarde e sem chuva. A mínima prevista de 12º e máxima de 21º. A tarde a umidade relativa do ar poderá ficar abaixo dos 60%.

No sábado deverá ter aumento da nebulosidade e declínio nas

temperaturas máximas, mas as chances de chuva são pequenas. Já no domingo a nebulosidade deverá ser menor que no sábado, mas as temperaturas seguirão amenas a tarde e frias durante a noite.