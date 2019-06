Pacientes reclamam de demora em farmácia de alto custo do Mário Covas

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



06/06/2019 | 20:16



Duas semanas após o governo do Estado iniciar a distribuição de medicamentos de alto custo em São Bernardo, descentralizando o serviço que até então era feito apenas em Santo André, os pacientes da farmácia de alto custo do Hospital Estadual Mario Covas voltaram a sofrer com a demora no atendimento. Pacientes relataram espera de até três horas apenas para o atendimento inicial.

O contador aposentado Wagner Machado de Barros, 64 anos, foi até a farmácia retirar medicamentos para a esposa, que realiza sessões de hemodiálise. “Estou há quase três horas aguardando, e nem confirmaram se tem a medicação”, reclamou. “A maioria das pessoas aqui é idosa, todos têm direito a atendimento prefencial, mas não tem mais nem lugar para sentar”, completou. Morador de São Bernardo, Barros aguarda a possibilidade de retirar na sua cidade os medicamentos da esposa.

Questionada sobre o aumento na espera pelo atendimento, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde informou que a farmácia de alto custo de Santo André, localizada no Hospital Mário Covas, atendeu 25% mais pacientes do que a média diária. “Cerca de 2.500 pessoas compareceram à unidade nesta quinta-feira, 6 de junho”, destacou em nota.

A pasta justificou que, embora haja agendamento prévio, muitos pacientes retornam em dias não agendados, como ocorreu ontem. “Seguir o cronograma é fundamental para o bom funcionamento da unidade e conforto dos usuários.” A nota segue relatando que a unidade fornece mais de 200 itens diferentes e atende todos os que necessitam retirar medicamentos. “Há aproximadamente 400 cadeiras para garantir conforto aos pacientes e 23 guichês para atendimento e também atendimento prioritário para idosos.”

“No mês de maio, a Secretaria de Estado da Saúde inaugurou, em parceria com a prefeitura de São Bernardo do Campo, a farmácia no Poupatempo do município. O novo ponto vai fornecer remédios de alto custo aos moradores da cidade, que será piloto do projeto de descentralização da entrega de remédios. A medida vai beneficiar 13 mil pessoas e contribuirá para otimizar o atendimento ofertado pela unidade do Mário Covas.”, concluiu o comunicado.