Luxemburgo fecha treino e faz mistério no Vasco para encarar o Internacional

06/06/2019 | 19:26



Com uma atividade fechada à imprensa nesta quinta-feira, no CT do Almirante, na zona norte do Rio de Janeiro, o Vasco encerrou a preparação para a partida em casa contra o Internacional, nesta sexta, no estádio de São Januário, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo adotou o clima de mistério na tentativa de conquistar a primeira vitória na competição e deixar a lanterna.

Para encarar o Internacional, o treinador vascaíno poderá contar com as voltas de dois jogadores. Um deles é o volante Raul, que cumpriu suspensão automática na derrota no clássico para o Botafogo, no último domingo - Fellipe Bastos iria para a reserva. O outro é o goleiro Fernando Miguel, recuperado de uma lesão na panturrilha direita, que tomaria o lugar de Sidão.

O zagueiro Werley, muito criticado pela torcida, é outro que pode perder lugar entre os titulares. Leandro Castán segue em recuperação de lesão e dificilmente terá condição de jogo. Assim, o colombiano Oswaldo Henríquez pode ganhar uma chance com Luxemburgo ao lado de Ricardo Graça.

O treinador vascaíno aposta também em um jogador das categorias de base: o atacante Talles Magno, de 16 anos. Convocado para um período de treinamento da seleção brasileira sub-17, o jogador pode bater o recorde de ser o mais jovem a marcar um gol se balançar as redes nesta sexta-feira, superando Paulinho (hoje no futebol alemão) e Philippe Coutinho.

"Tenho procurado me empenhar ainda mais para seguir aqui no profissional. Se tiver que quebrar essa marca, vou ficar muito feliz. Mas se eu não conseguir quebrar e ajudar o time a ganhar, ficarei feliz do mesmo jeito. É sempre uma honra jogar em São Januário", afirmou o atacante.

O Vasco deve ir a campo com a seguinte formação: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Ricardo Graça, Oswaldo Henriquez e Danilo Barcelos; Raul, Marcos Júnior e Lucas Mineiro; Rossi, Marrony e Tiago Reis.