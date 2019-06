Empresa anuncia airbag lateral externo para prevenir colisões

Da Redação, com assessoria



06/06/2019 | 18:18

Os choques nas laterias dos carros são um dos mais perigosos. Eles machucam cerca de 700 pessoas por ano e causam, aproximadamente, um terço das mortes nas rodovias alemãs. Por isso, a ZL, produtora de peças automotivas, criou um airbag lateral externo pré-colisões, que visa diminuir a incidência de acidentes e ferimentos por batidas em 40%.

O mecanismo é ativado por meio dos sensores do veículo, que verificam a possibilidade de uma colisão e acionam ou não os airbags laterais. A ferramenta identifica o impacto por câmeras, radar ou LiDAR (Detector de Luz e Alcance). Com isso, o software verifica se a batida é inevitável e se é necessário inflar as bolsas de ar.

Se a pancada for iminente, o airbag será liberado e abrirá em até 150 milissegundos (aproximadamente o tempo que uma pessoa leva para piscar). Quando acionado, o sistema de proteção surge da soleira lateral para formar uma barreira em frente as portas. Vale destacar que as bolsas de ar contém entre 280 e 400 litros, dependendo do tamanho do carro.

O sistema de segurança é capaz de reduzir o impacto do outro veículo em até 30%. Dessa maneira, diminui os ferimentos dos passageiros em casos de acidentes. Além de acionar os airbags, o Retrator de Controle Ativo ACR8 pode avisar aos ocupantes sobre o risco de colisão, para que eles se protejam antes do choque.

Confira o vídeo de teste do novo airbag lateral externo pré-colisão da ZF.