Tchê Tchê volta a treinar no São Paulo e deve enfrentar o Avaí no sábado

06/06/2019 | 18:07



Recuperado de dores musculares, o volante Tchê Tchê voltou a treinar em campo no São Paulo na tarde desta quinta-feira, no CT da Barra Funda, na capital paulista. Ele deve ficar à disposição para o jogo contra o Avaí, neste sábado, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Tchê Tchê ainda não tinha treinado em campo nesta semana. Na terça e na quarta-feira, ele fez trabalhos internos no CT da Barra Funda. Após ser reavaliado nesta quinta, foi liberado para a atividade com os companheiros.

O treinamento desta quinta-feira não contou novamente com o volante Hernanes, que viajou à Itália para resolver assuntos pessoais envolvendo o filho Ezequiel e tem retorno previsto para esta sexta. Ele é dúvida para o jogo contra o Avaí.

A provável escalação do São Paulo para a partida é: Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Igor Gomes; Vitor Bueno (Everton), Toró e Alexandre Pato.

Os desfalques certos são: Pablo, Liziero e Rojas, no departamento médico; Antony, com a seleção olímpica (sub-23); Arboleda, com a seleção do Equador; Igor Vinícius, suspenso; e Gonzalo Carneiro, suspenso preventivamente por doping. O São Paulo volta a treinar na tarde desta sexta-feira antes da viagem para Florianópolis.