Em post se declarando para Eduardo Costa, Antonia Fontenelle curte comentário de amiga sobre ser madrinha de casamento dos dois

06/06/2019 | 17:11



Na última quarta-feira, dia 5, Antonia Fontenelle deixou o coração dos fãs quentinho ao compartilhar uma nova declaração ao ficante, Eduardo Costa. Em seu Instagram, a apresentadora publicou uma foto agarradinha ao sertanejo e, na legenda, usou um trecho da famosa canção A Cera, do grupo de rock O Surto.

Um homem lindo com um sorriso encantador, e um jeitinho de falar que me pirou, que me pirou o cabeção.

Uma das amigas de Antonia, a jornalista Carol Marra, fez um comentário no post sobre ser madrinha de casamento dela e de Eduardo.

Nem inventa de me chamar para ser madrinha. Estou dura! Muitos gastos e com viagem marcada, brincou.

Hahahahahahahahahahaha looooucaaa, rebateu a artista.

O cantor ainda aproveitou para fazer uma homenagem à Antonia.

Eitaaa trem jeitado demais, nunca fui bruto e muito menos sistemático graças a DEUS, eu sou um caipira e como caipira eu não fujo de raia nunca, e sabe o que me acalma? Exatamente isso, um abraço assim, e a tranquilidade de não pensar mais nada a não ser somente nisso, entende? Meu coração é pirata e você sabe, e todo mundo sabe, mas existe um jeito de domar esse cavalo, nem eu sei, mas existe..., escreveu Costa.

E aí, você gosta desse casal?