Modelo que acusa Neymar dá detalhes sobre suposto estupro: - Ele estava fora de si

06/06/2019 | 17:11



Mais um capítulo da polêmica envolvendo Neymar. Em entrevista ao SBT, Najila Trindade, mulher que acusa o jogador de agressão e estupro, deu mais detalhes sobre o corrido.

Em parte da entrevista, a modelo falou sobre como foi a conversa entre os dois no dia seguinte ao que ela afirma ter sido estuprada pelo jogador.

- Ele tentou me acalmar, falou que tinha me dito que eu sabia que iria ficar lá sozinha. Ele achou que eu estava assim porque eu fiquei sozinha. Mas não foi por isso.

Ela contou, ainda, que foi o próprio Neymar que tirou as fotos em que aparece com o bumbum machucado, que ele enviou para ela no dia seguinte e que apareceu nos prints da conversa que o atleta divulgou logo que toda essa história veio a público e que o Instagram tirou do ar:

- Acho que ele fez aquilo pra mostrar para os amigos, na festa em que ele estava indo.

Na conversa, depois que o jogador manda a foto para Najila, ela responde que irá ter volta. Durante a entrevista, a suposta vítima admite que, neste momento, já estava pensando no que faria para provar que havia sido um estupro.

A modelo também revelou que resolveu gravar o segundo encontro dos dois - em que ela aparece batendo no jogador - para ver qual era a reação de Neymar e para ter provas da agressão e conseguir justiça. Najila contou, ainda, que a gravação é muito mais longa do que o trecho que vazou na web.

- Eu deixei o celular. Quando ele chegou eu deixei o celular e gravei. Tem alguns minutos o vídeo. Eu não lembro quantos porque eu não fiquei assistindo... Eu só gravei. Eu agi por impulso.

A modelo foi perguntada, também, sobre a falta de preservativo na relação. Caso o jogador tivesse usado camisinha durante a relação, Najila faria a denúncia da mesma forma? Ela admitiu que sim.

- Mesmo se tivesse sido com preservativo não foi legal. Ele estava fora de si. Eu não entendi também.

Najila ainda assegurou que não se tratou de um sexo selvagem consensual - algo que nunca foi conversado entre os dois.

- Não foi sexo masoquista. Foi violento, é diferente.

E revelou que só teve noção de que tinha sido estuprada e agredida no dia seguinte:

- Tive certeza mesmo no dia seguinte. Depois que tudo aconteceu tomei um remédio, estava sentindo um desespero muito grande.

Desabafo

Além da entrevista para o SBT, Najila desabafou, por meio de mensagens do WhatsApp, para o site Buzzfeed News sobre a situação e falou a respeito de sua casa, que supostamente teria sido arrombada - algo que foi negado pelo dono do imóvel.

E minha vida está um inferno. Tá um inferno e eu nem consigo ir à delegacia prestar queixa do meu apartamento que foi arrombado. Eu não sei o que fizeram lá, entendeu?

Ela continua:

Meu apartamento foi arrombado, entendeu? Acabei de ligar para a síndica e ninguém sabe, ninguém viu. Está todo mundo de complô contra mim porque eu sou tão mentirosa, tão caluniosa... Mas, se não tivesse alguma coisa [em minha denúncia], eles não estariam com essa preocupação toda de mim, não é verdade? Não estariam me perseguindo, roubando meu apartamento, me ameaçando. Se eu fosse tão mentirosa, a verdade iria vir à tona. Mas por que estão me perseguindo tanto? Porque alguma coisa tem, né?

Nas mensagens, a modelo ainda diz:

Pelo amor de Deus! Eu não sou de ferro! Todo mundo sendo comprado. Ele pode ter dinheiro. Pode comprar o mundo! Mas eu estou falando a verdade! Ele me estuprou, me agrediu e nada nem ninguém vai mudar isso o que aconteceu. É mais fácil me incriminar como p**a e fim, arquivar o caso. Esse mundo é uma m***a. E sabe o que vai acontecer? Vão me matar e dizer que eu me suicidei, que estava mentindo e vida que segue. Mulheres continuarão a ser estupradas, violadas, violentadas e tratadas como lixos!

Defesa

O lado da defesa de Najila está indo de mal a pior. De acordo com a colunista Sonia Racy, do jornal O Estado de S. Paulo, a nova advogada da modelo, Yasmin Pastore Abdalla, também deixou o caso. Ela é a segunda pessoa que abandona a ação, já que o primeiro advogado da modelo foi José Edgar Bueno, que já abandonou o caso por afirmar que antes Najila não havia falado em estupro, mas sim em agressão. Agora, no lugar da jurista, quem representa Najila é Danilo Garcia de Andrade.