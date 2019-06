Rock andreense

Richard Molina/Especial para o Diário



07/06/2019 | 07:59



Depois de hiato de quatro anos, a banda Skyk – agora um duo formado pelo vocalista, baterista e tecladista Kinho, 19, e pelo guitarrista, baixista e violonista Vini, 23 –, voltou a gravar e anuncia o seu retorno ao cenário da região com o lançamento hoje de EP chamado O Que Sobrou de Nós Dois.

A banda, de Santo André, surgiu em 2014 e venceu o concurso Minha Banda Aí, promovido pelo Diário no mesmo ano. Também se apresentou no palco do Festival de Cultura e Arte do Grande ABC em evento que também contou com a participação dos roqueiros da Tihuana – a Skyk abriu o show da cantora Luiza Possi.

De lá para cá eles chegaram a se encontrar outras vezes no palco, mas deram um tempo da música por conta de assuntos pessoais. Neste período sem atividades artísticas, Vini focou na faculdade (ciência e tecnologia na UFABC) e em outros trabalhos. “Estava me sentindo muito preso”, ele conta. “Tinha alguma coisa interna que precisava pôr para fora. Pensava muito que não tinha mais tempo para a banda ou para compor, mas algo mais forte me fez voltar a escrever. Estou realizado agora.”

A evolução passou pela saída de dois integrantes da banda, incluindo a vocalista anterior. Kinho foi quem ocupou o posto. “Acho meio estranho o baterista ser o cantor, meio que perde o frontman. Chamamos baterista para testes, estávamos muito nessa”, conta Kinho. E Vini continua. “Pensávamos: ‘Como é que vai ser fazer show com duas pessoas...’. Até que esquecemos isso, afinal, tínhamos as ideias, as músicas, e aí fomos gravar. Se formos fazer show até temos pessoas para compor com a gente, mas a essência somos nós dois”, sintetiza.

A ‘essência’ mencionada é algo de vital importância para os dois músicos. “Pensamos inclusive em mudar de nome, mas como nós nos mantivemos na parte de composição decidimos manter”, contou Vini. “A gente nunca pegou para compor o que não fosse a nossa realidade. O que nós vivemos passamos para a música.”

O Que Soubrou de Nós Dois fala tanto em referência aos dois rapazes que agora formam a Skyk, quanto também sobre um relacionamento passado vivido por Vini, e que lhe serviu de inspiração. Ao todo são cinco canções inéditas, que embora tenham a força da batida de rock, falam da sutileza do amor.

Para Vini, a oportunidade dada pelo evento do Diário, até hoje, a maior experiência que tiveram. “Fomos com a intenção de mostrar a nossa cara. Uma cena que sempre vai ficar gravada na minha cabeça é quando, depois do show, estávamos com os EPs para distribuir para o público. Achamos que ia juntar só umas dez pessoas”, confessa Vini. “Só que a fila foi muito grande! Pegou toda a subida daquele palco do Parque Central, a gente nem sabia o que fazer”, disse Kinho.

A banda está preparando um show de divulgação do EP, ainda sem data certa mas com previsão para julho. O EP já está disponível nas plataformas digitais.