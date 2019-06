Rio Grande da Serra recebe espetáculo da Trupe Irmãos Atada

Miriam Gimenes



07/06/2019



São dez anos de estrada. E, de forma a comemorar a data, a Trupe Irmãos Atada apresenta espetáculo inédito Shakespeareando – A Jornada do Bobo hoje, às 14h, no Teatro Municipal Zulmira Jardim Teixeira (Avenida Dom Pedro I, 439), em Rio Grande da Serra. O texto é de Emerson Almeida e direção artística, de Cida Almeida.

Como a trupe é conhecida por seu talento em fazer rir, apresenta as tragédias de William Shakespeare (Hamlet, Macbeth, Otelo e Romeu e Julieta) de forma diferente: são contadas por três palhaços, que as juntam em uma única história. Trata-se de uma apresentação de circo teatro que brinca com o onírico. Os palhaços interagem o tempo todo com público, colocando-os a par de suas histórias e pedindo auxílio para a resolução dos seus problemas.

Quem gerencia a interligação das histórias no picadeiro são Anderson Spada, Denise Guilherme e Emerson Almeida, que se dividem em mais de dez personagens. Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos uma hora antes do início do espetáculo, que tem duração de 50 minutos.