Festival Up!ABC será realizado neste fim de semana em Sto.André

Richard Molina



07/06/2019 | 07:33



A faculdade Anhanguera (Av. Industrial, 3.330), em Santo André, vai sediar neste fim de semana o evento Up!ABC, um dos maiores festivais de cultura geek do País. No local haverá cosplays, concursos, convidados e shows, além de mais de 20 espaços temáticos, área de games e praça de alimentação.

Os portões abrem às 10h para quem comprar antecipado e, às 11h, para os demais, fechando às 19h. Ingressos custam R$ 25 amanhã e R$ 30 no domingo (valores da meia ou com doação de 1 kg de alimento não perecível), e podem ser adquiridos na porta, no site ou nos postos de venda também disponíveis no site www.upabc.com.br.