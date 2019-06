Vagner Love é poupado e Fábio Carille faz mistério na escalação do Corinthians

06/06/2019 | 16:09



O centroavante Vagner Love foi a única baixa do Corinthians na atividade que aconteceu nesta quinta-feira no gramado do CT Joaquim Grava, em São Paulo. O jogador ficou na academia para se recuperar do desgaste físico.

Os atletas que começaram em campo contra o Flamengo, na última terça-feira, realizaram uma atividade de posse de bola em espaço reduzido, enquanto que outra parte do grupo foi dividida em dois. O time se prepara para enfrentar o Cruzeiro neste sábado, em Belo Horizonte, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O time terá duas novidades em relação ao último jogo. Marllon entrará na zaga no lugar de Manoel, que não pode entrar em campo pois está no Corinthians emprestado pelo Cruzeiro. E Walter substituirá Cássio, convocado para a seleção brasileira.

Com 11 pontos e um jogo a menos do que os demais, o Corinthians soma 11 pontos e ocupa a nona colocação do Brasileirão. A tendência é que o time entre em campo com: Walter; Michel Macedo, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Sornoza; Jadson, Vagner Love e Clayson.

Vale lembrar que além de Cássio e Manoel, o técnico Fábio Carille não conta com Fagner, que também está na seleção principal, além de Mateus Vital e Pedrinho, que integram a seleção olímpica (sub-23). Os jogadores convocados também desfalcarão o Corinthians no clássico contra o Santos, na próxima quarta-feira, em São Paulo, no último duelo antes da pausa para a Copa América.