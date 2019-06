Dono do apartamento de mulher que acusa Neymar Jr. de estupro nega arrombamento

06/06/2019 | 16:11



Como você deve já saber, Najila Trindade acusou Neymar Jr. de estupro. Desde então, diversas polêmicas e novidades sobre o caso surgem a cada dia. E além de ter vindo à tona o fato de a modelo ter esfaqueado o ex-marido, parece que é mentira o fato de seu apartamento ter sido arrombado após ela supostamente receber ameaças.

Pois é, segundo informações do O Globo, o dono do apartamento alugado por Najila contestou a advogada Yasmin Abdalla e negou que o local tenha sido invadido. Em entrevista, ele disse que a porta ficou aberta porque uma empregada não a fechou. Um morador, que preferiu não se identificar, ainda deu os detalhes:

- Isso é mentira. A empregada deixou a porta aberta de propósito e as câmeras de segurança do prédio pegaram. A polícia foi acionada e a empregada foi intimada a depor. (...) A administração do edifício vai fazer o boletim de ocorrência também.

Segundo ele, a funcionária deixa a porta aberta de forma recorrente e uma das vizinhas seria testemunha.