Nick, Kevin e Joe Jonas protagonizam vídeo divertido para falar sobre a falta que Game of Thrones faz

06/06/2019 | 16:11



Nick, Kevin e Joe Jonas participaram de um ensaio fotográfico para a Harper's Bazaar! Além disso, nos bastidores, os irmãos participaram de um vídeo super divertido, em falam sobre o quanto sentem a falta de Game of Thrones! Na brincadeira, o caçula do trio começa explicando que o ensaio traz inspirações dos anos 70, com roupas para o inverno e o outono... é aí que Kevin, bem feliz, fala:

- O inverno está chegando!

Para quem não sabe, essa era uma das frases mais famosas da série - mas essa citação deixou Joe bem triste e saudosista! Nick, então, defende o irmão:

- Kevin, o que eu disse sobre fazer referências de Game of Thrones na frente do Joe?

Em seguida, Nick explica para as câmeras:

- Tem sido um período bem difícil. Duas semanas atrás, infelizmente, Game of Thrones chegou ao fim. E com isso, Joe realmente ficou mal. Ele está super nervoso. Kevin não para de citar falas de Game of Thrones. Eu me sinto bem. É claro que eu sinto falta do programa como todo mundo, mas estou bem, diz, afirmando que a equipe tem tentado distrair Joe, como por exemplo, elogiando seu bumbum!

Com isso, o câmera entrega que Nick não parece estar lidando tão bem com isso, já que foi visto nos bastidores do ensaio usando espadas!

O cantor ainda cita o casamento de Joe com Sophie Turner, que interpretou Sansa Stark no seriado:

- Ainda bem que Sophie tem ajudado bastante com isso. Você pode achar que, pelo fato de ela ser casada com ele, que isso seria mais fácil, mas aparentemente não.