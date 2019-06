Dicas para aproveitar melhor a viagem para o Rio de Janeiro

Redação



06/06/2019 | 15:18

Há inúmeros pontos turístico que valem a visita durante uma viagem para o Rio de Janeiro. A Cidade Maravilhosa conta com belas praias, cachoeiras, lagoas, bares, restaurantes e museus. Para aproveitar bem a capital fluminense, é fundamental elaborar um roteiro que ajude o turista a programar bem a viagem. Confira algumas dicas importantes.

Viagem para o Rio de Janeiro: hotéis

O ideal é fazer a reserva com antecedência. Dessa forma, dá para ter acesso a um amplo leque de opções. Hotéis localizados em pontos estratégicos da cidade, como na Barra da Tijuca, são bastante recomendados para quem quer ficar “perto de tudo” e fazer passeios a pé.

Verifique as melhores opções de transporte

É importante conhecer a dinâmica da cidade e qual é a maneira mais eficaz para se deslocar. O Rio de Janeiro é grande e isso é sinônimo de engarrafamentos nos horários de pico.

Dependendo do lugar que vai ser visitado e da distância do hotel, pode ser que a melhor opção seja ônibus ou metrô. Outra opção é alugar um carro. Ela é viável se no cronograma estão previstos passeios a pontos mais afastados da capital fluminense.

Cálculo dos gastos

Programar muitos passeios e realizar os melhores roteiros turísticos na cidade não demanda um alto investimento, mas exige um bom planejamento. A dica é contratar serviços com o melhor custo-benefício, além de sempre comparar os preços de tudo que envolve a viagem.

Evite pesos desnecessários

Arrumar a mala pode ser uma facilidade para alguns e um desafio para outros. Por isso é bom sempre pesquisar sobre as condições climáticas da cidade. Roupas e calçados leves e versáteis sempre são os mais indicados.

O excesso de bagagem, além de implicar em custos, pode dificultar a locomoção. Além disso, é sempre bom deixar um espaço para preencher com alguma coisa que você possa vir a comprar.

Atrações

Veja algumas das principais atrações do Rio de Janeiro:

Pôr do sol no Arpoador

Localizada na extremidade direita da Praia de Ipanema, a pedra do Arpoador é um bom cenário para ver o pôr do sol. O verão é a melhor época para aproveitar, uma vez que o sol se põe sobre o mar.

Cristo Redentor

Um dos cartões postais da cidade está no alto do morro do Corcovado, situado no Parque Nacional da Tijuca. A visita pode ser feita diariamente, das 8h às 19h. Para chegar ao local, é possível optar pelo transporte de van ou trem. O ideal é comprar os ingressos pela internet.

Pão de Açúcar

Andar de no Bondinho do Pão de Açúcar é uma dos passeios mais conhecidos do Rio. O parque está aberto todos os dias, das 8h às 19h50.

O passeio é feito em suas etapas: parada no Morro da Urca e troca de bonde para seguir até o Pão de Açúcar.

Maracanã

Mesmo que não tenha uma partida de futebol, dá para fazer um tour guiado pelo palco das finais das Copas de 1950 e 2014. A visita inclui acesso aos vestiários, salas de aquecimento, sala de coletiva de imprensa e gramado. A duração do passeio é de, aproximadamente, 40 minutos.

Parque Lage

Local apropriado para um passeio na parte da tarde seguido de um bom café, o parque foi tombado em 1957 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e faz parte do patrimônio histórico e cultural da cidade.

Cachoeiras

A capital fluminense possui uma lista gigante dessas maravilhas naturais. A cachoeira Conde D’eu é considerada uma das maiores cachoeiras do Estado do Rio de Janeiro, com uma queda de 127 metros.

Localizada na Vila da Maromba, a cachoeira do Escorrega possui 30 metros de tobogã natural, formado por uma pedra bem lisa.

Barra da Tijuca

Esse bairro que não pode ficar de fora do roteiro de quem gosta de associar exuberantes praias, modernidade urbana, boa gastronomia e vegetação nativa.

Com mais de 6 km de extensão, a Praia da Barra é um ótimo lugar para caminhar. As águas claras completam a experiência de desfrutar de um banho de mar.

Nesse mesmo bairro estão as praias do Pepê e da Reserva, que fazem parte de áreas de proteção ambiental. São praias mais rústicas que valem a pena ser visitadas.

Pedra da Gávea

Com fácil acesso a partir da Barra, numa área conhecida como Barrinha, está a Pedra da Gávea. Para chegar até ela é necessário fazer uma trilha de aproximadamente 1.670 metros. O trajeto é bem íngreme, por isso, é importante levar tênis e roupas confortáveis para aproveitar a caminhada, que dura em média 3h.

Ilha da Gigóia

Em meio às construções modernas de prédios comerciais, esse cantinho carioca é bem nostálgico. Para chegar até a ilha, é necessário fazer uma travessia a barco.

Chegando lá, há um show de gastronomia, ruelas elegantes, bares e uma vista privilegiada dos barcos navegando na Lagoa da Tijuca. Vale também conferir o pôr do sol nesta ilha.

Fotos do Rio de Janeiro

Na galeria, veja fotos dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro: