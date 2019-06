Maytê Piragibe fala sobre ter sido detida por porte de maconha: - Eu não tinha percebido que estava na minha bolsa

06/06/2019 | 15:11



Vencedora da primeira temporada do Dancing Brasil, Maytê Piragibe fez a sincerona e em entrevista ao programa TV Fama, da Rede TV!, falou sobre ter sido detida por porte de maconha em outubro de 2018. Além de ter desmentido a informação sobre a quantidade de erva que estava portando, ela também confessou que não pagou propina para se livrar do problema:

- Infelizmente eu não tinha percebido que estava na minha bolsa. Não eram oito gramas, como eles falaram. Eram oito miligramas em um tabaco e aí aconteceu essa blitz. Assumi meu erro perante a legislação brasileira. Fui honesta, não paguei propina.

Recentemente, Paris Jackson causou no Twitter ao falar sobre sua relação com a maconha dizendo que a consumia por recomendações médicas e que a erva ajuda bastante sua saúde mental. Maytê parece concordar com a filha do Rei do Pop já que na entrevista ainda declarou:

- Não considero a maconha como droga, para começar. Ela tem um poder medicinal muito forte e, para mim, ela é medicinal. Tenho um problema que acho que a maior parte do mundo tem, que é a ansiedade. Sou superativa no meu pensamento, na minha agilidade. Então é uma erva que me estimula a chegar em casa à noite para ter um lugar de abaixar a minha bola.