Modelo que acusa Neymar de estupro já teria esfaqueado ex-marido

A polêmica envolvendo Neymar parece não ter fim. O programa Primeiro Impacto, do SBT, teve acesso a um boletim de ocorrência envolvendo Najila Trindade, a mulher que acusou o jogador de estupro, e seu ex-marido, Estivens Alves.

De acordo com o jornal, Najila possui dois boletins de ocorrência, um de 2014 e outro de 2016. No de 2014, consta que a modelo estaria sendo acusada de agredir o ex. Ela teria esfaqueado Estivens no peito, o que fez com que ele precisasse ser socorrido pelo corpo de bombeiros e levado ao Pronto Socorro do Hospital do Campo Limpo, em São Paulo. O B.O. foi feito na 89º Departamento Policial, e nele Najila afirma que usou a faca para se proteger do ex durante uma briga do casal, em que ela foi agredida. No de 2016, o caso também teria sido de agressão, apesar de detalhes do boletim de ocorrência não terem sido revelados.

Estivens Alves já se pronunciou sobre o caso, e culpou Neymar pela exposição que o jogador teria feito contra o filho do ex-casal, de seis anos de idade, durante as conversas que ele manteve com Najila.

Bruna Marquezine

E a história do suposto estupro cometido por Neymar parece estar respingando até mesmo em Bruna Marquezine. Depois de desmentir que tenha ironizado o caso, o programa Balanço Geral revelou que a atriz não irá se pronunciar, e estaria evitando comparecer a eventos e compromissos profissionais para não ser questionada sobre a polêmica envolvendo seu ex-namorado.