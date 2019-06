Equipe da BAEP prende seis em flagrante por tráfico de drogas em São Bernardo

Vanessa Soares

Do Dgabc.com.br



06/06/2019 | 14:50



Policiais da BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam no Jardim Laura, em São Bernardo, na noite desta quarta-feira, cinco homens e apreenderam um menor em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa.

Durante patrulhamento, os agentes avistaram um indivíduo parado em frente a um barraco na Travessa 1001. Ao notar a presença dos policiais, o homem entrou subitamente no local, sendo acompanhado pela equipe.

No local, os policiais se depararam com seis homens – Marlon Henrique Mandu, Caio Marclos Lopes de Aquino, Flávio Ricardo Lopes dos Santos, Alan de Oliveira Braga, Lazaro Nelys Rodrigues e o menor A.L.B. Eles apreenderam também cerca de 118 gramas de cocaína, 1,5 kg de maconha, 148 pedra de crack, além de caderno de contabilidade do tráfico de drogas, bolsa com estojo utilizados para acomodar as substâncias, cinco celulares e quantia em dinheiro.

O caso foi registrado na DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) do município. Durante pesquisa os agentes descobriram ainda que Mandu, Aquilo e Santos eram procurados por homicídio. O menor era foragido da Fundação Casa.