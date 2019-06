CSN investirá de R$ 1,5 bi em Polo Metal-Metalúrgico, diz governo de SP

06/06/2019 | 14:47



A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) fará investimentos de R$ 1,5 bilhão para integrar o Polo Metal-Metalúrgico de Máquinas e Equipamentos em São Paulo, informou nesta quinta-feira, 6, o governo do Estado. A estimativa é de que o aporte gere 400 novos empregos diretos e 1 mil indiretos.

Sem dar detalhes, o governo estadual diz em nota que o estudo do local mais adequado para o investimento da CSN será feito pela Invest SP. Conforme o governo, o polo engloba as regiões de Campinas, Ribeirão Preto, RMSP (ABC, Alto Tietê e Oeste), São Carlos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Vale do Paraíba.

"É um investimento substantivo, que atende a perspectiva do Polo Metal-Metalúrgico. É a primeira conquista já desse programa dos polos", destaca na nota o governador João Doria.

Já o presidente da CSN, Benjamim Steinbruch, afirmou também na nota que para perpetuar a indústria é vital a integração aos polos setoriais. "Os polos têm a convergência, não só dos grandes clientes, como daqueles que fazem parte da cadeia. Quanto mais próximo estiver, melhor", disse.