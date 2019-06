Bolsonaro diz que Macri é irmão que América do Sul não quer 'novas Venezuelas'

06/06/2019 | 14:11



O presidente Jair Bolsonaro, no breve discurso que fez ao lado do dirigente argentino, Maurício Macri, na Casa Rosada, elogiou o empenho do colega com o Mercosul e o chamou de "irmão". O mandatário brasileiro pediu ainda as bênçãos de Deus para o povo argentino, em razão da proximidade das eleições, destacando: "Toda a América do Sul está preocupada, pois não quer novas Venezuelas na região."

Bolsonaro destacou que levou quase todos seus ministros nessa viagem em razão da importância do momento, pela iminência da assinatura de um acordo entre Mercosul com a União Europeia. Os dois presidente assinaram hoje um memorando de entendimento em assuntos de mineração e na área de bioenergia. Ao falar do potencial energético, Bolsonaro citou a construção de duas prováveis hidrelétricas na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina.