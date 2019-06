06/06/2019 | 13:12



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), evitou falar em um prazo para a reforma da Previdência ser aprovada na Câmara e ser encaminhada para avaliação dos senadores. "Isso é uma pergunta para a Câmara dos Deputados", disse Alcolumbre quanto perguntado se estava otimista com a votação da proposta no primeiro semestre na outra Casa. "Meu otimismo é aprovar."