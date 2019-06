Esqui e muita neve: visite Bariloche no inverno

Redação



06/06/2019 | 13:18

Bariloche, na Argentina, é um dos locais queridinhos para esquiar na América do Sul. No inverno, as estações ficam cheias de turistas que aproveitam para desfrutar da neve e praticar esportes. Uma das montanhas mais visitadas é o Cerro Catedral, de onde é possível ver a Cordilheira dos Andes e o Parque Nahuel Huapi.

O morro tem cerca de 12 mil hectares de trilhas para esqui. A mais requisitada é a Panorâmica, que passa pela parte mais alta do Cerro. Os aventureiros descem a montanha desde o ponto de desembarque na “telesilla” Nubes, até o Cóndor, passando por lindas paisagens congeladas.

Bariloche para iniciantes

Para os turistas que não têm tanta experiência, a Catedral Alta Patagônia possui uma opção chamada Play Park. Nesta área, os iniciantes aproveitam as inclinações mais leves e a correia transportadora fácil para dar mais estabilidade e confiança nos primeiros passos na neve. Essa região está localizada na base da montanha, o que permite um acesso mais fácil para os futuros esquiadores.

Divulgação Homem realizando manobra de esqui, em Bariloche

Os mais aventureiros poderão conhecer as novidades do Snow Park Cathedral, que traz novos módulos para essa temporada. Para os apreciadores do esqui free style, o Triple Park Ski Lift e o Snow Park são pontos obrigatórios do passeio. O parque tem saltos e obstáculos para todos os níveis, permitindo uma aprendizagem progressiva. Além disso, os turistas podem aproveitar as diferentes competições promovidas pelo local nas férias.

Atrações especiais em Bariloche

Entre 1 e 4 de agosto, será realizada uma das etapas do Campeonato Mundial de Vôlei de Neve. E entre 7 e 14 de setembro, as patrulhas de centros de esqui de todo mundo estarão no Congresso Internacional de Socorristas e Salva-vidas.

Vale ressaltar que o Cerro Catedral traz experiências gastronômicas diferenciadas para seus visitantes, com 10 restaurantes localizados pela montanha. Em 2019, o Abrigo Lynch reabre as portas com uma estrutura renovada e uma nova proposta culinária.

Divulgação Estação de esqui, em Bariloche

