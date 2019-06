Pedro Scooby faz vídeo em Portugal e Luana Piovani tranquiliza após passar mal: Celebrando com vinho

06/06/2019 | 13:11



Pedro Scooby seguiu para Portugal após o fim da viagem com Anitta pela Indonésia. O surfista fez seu primeiro vídeo por lá na manhã desta quinta-feira, dia 6, revelando que já está realizando algumas tarefas na casa onde os filhos, Dom, Bem e Liz, moram com Luana Piovani, sua ex-esposa.

- Já estou em Portugal desmontando o pula-pula porque tem que montar a piscina para criançada. Tá um calor que não parece Portugal, parece o Rio de Janeiro, disse ele, enquanto filmava a área externa da residência em Cascais.

Luana também já apareceu no Instagram Stories. Sem revelar se encontrou com Scooby, a atriz apenas publicou alguns momentos de seu almoço ao lado dos amigos, revelando que já está ótima após um mal-estar na última quarta-feira, dia 5.

- Depois te todas as mensagens preocupado, vim mostrar que já estou ótima. Almoçando bem direitinho e celebrando com vinho, disse ela, direcionando o vídeo para Ruben Rua, seu colega de bancada no programa Like Me, da TVI em Portugal.