Uma das vozes da sofrência, Simaria faz desabafo sobre traição: - Já levei tanto chifre que teve uma época em que eu andava torta

06/06/2019 | 13:11



Hoje casada com um espanhol gato e com dois filhos lindos, Simaria pode ser considerada uma mulher que se deu bem no amor. Entretanto, nem sempre foi assim para a cantora! Na última quarta-feira, dia 5, a irmã de Simone fez um desabafo sobre traição e afirmou que já sofreu nas mãos de homens infiéis.

- Eu já levei tanto chifre que teve uma época em que eu andava torta, empenada. Mas dói, velho. Pensa numa desgrama que dói. Mas também assim, vou dizer uma coisa séria a vocês: é igual aquela música nossa que diz que, se você der tempo ao tempo, o tempo vai mudando, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer.

Uma das vozes da sofrência brasileira, Simaria ainda deu um conselho de amiga para quem estiver passando pela mesma situação.

- A saudade não incomoda tanto quanto incomodava nos primeiros dias. Ou seja, se você já tem três meses que terminou o seu namoro, não volte para essa miséria. Porque se você voltar, você vai voltar para o mesmo inferninho de antigamente. Pensamento do dia.

Arrasou, né?