Bolsonaro chega à Casa Rosada, em viagem oficial à Argentina

06/06/2019 | 12:45



O presidente Jair Bolsonaro chegou às 11h40 desta quinta-feira, 6, à Casa Rosada, em Buenos Aires, para reuniões com a equipe do presidente argentino, Mauricio Macri. Bolsonaro veio acompanhado de sua mulher, Michelle Bolsonaro, que participa pela primeira vez de uma viagem internacional.

A comitiva brasileira é formada pelos ministros Paulo Guedes (Economia), Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Fernando Azevedo e Silva (Defesa), Tereza Cristina (Agricultura), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Marcos Pontes (Ciência) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), do senador Luiz Carlos Heinze (PP/RS), e dos deputados Marcel Van Hatten(Novo/RS) e Eduardo Bolsonaro (PSL/SP).

Além de reuniões bilaterais, Bolsonaro visitará o Congresso argentino e a Corte Suprema. No almoço, realizado no Museu da Casa Rosada, participarão empresários locais. Ainda está prevista na agenda sua participação em um seminário de indústria de defesa, na embaixada brasileira, e um encontro com empresários no fim do dia no Hotel Alvear, o mais sofisticado de Buenos Aires.