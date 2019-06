Dono do New York Cosmos acerta compra da Fiorentina por 723 milhões de reais

06/06/2019 | 12:32



Depois de ter escapado do rebaixamento à Série B nas últimas rodadas do Campeonato Italiano e de ter enfrentado inúmeros protestos da torcida, a Fiorentina tem um novo proprietário. Nesta quinta-feira, os irmãos Diego e Andrea Della Valle, que ajudaram na reconstrução do tradicional time de Florença após a falência em 2002, chegaram a um acordo com o milionário ítalo-americano Rocco Commisso e anunciaram a venda do clube por um valor de 165 milhões de euros (R$ 723 milhões).

Rocco Commisso é um empresário de 69 anos, dono do New York Cosmos - clube onde Pelé encerrou a sua carreira nos anos 1970 e que já contou também com Carlos Alberto Torres e Beckenbauer - e proprietário da Mediacom, uma das maiores empresas de serviços de cabo nos Estados Unidos. Tem uma fortuna avaliada em 4 bilhões de euros (R$ 17,52 bilhões).

"Sempre fui fã do futebol italiano. Não tenho palavras para descrever como estou incrivelmente honrado por ter a oportunidade de contribuir para escrever o próximo capítulo da história de um clube lendário como a Fiorentina", disse Commisso em declarações publicadas no site oficial do clube de Florença.

Antes da venda, Andrea Della Valle afirmou que a negociação marca "o fim de uma era". "É uma era que termina após 17 anos. Os últimos meses foram muito dolorosos. Compramos a Fiorentina por paixão, mas quando os torcedores protestam, os sinais são claros. Isso significa que tudo o que se faz é lido de forma errada. O importante é encontrar o momento certo para sair", revelou o dirigente italiano.

Tradicional clube da Itália, a Fiorentina já conquistou dois títulos do Campeonato Italiano (1955/1956 e 1968/1969), seis da Copa da Itália (1939/1940, 1960/1961, 1965/1966, 1974/1975, 1995/1996 e 2000/2001, um da Supercopa da Itália (1996) e um da Recopa Europeia (1960/1961). Em seu elenco já passaram diversos brasileiros como Julinho, Edmundo, Dunga e Sócrates. Seu maior artilheiro na história é o centroavante argentino Gabriel Batistuta, com 202 gols.