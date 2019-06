Ciúmes? Beyoncé faz caras e bocas para mulher que a ignorou e ficou falando com Jay-Z

06/06/2019 | 12:11



Será que o casamento de Beyoncé e Jay-Z está passando por problemas novamente? Na última quarta-feira, dia 5, os dois foram conferir a final da NBA e a diva foi flagrada com uma cara um pouco estranha enquanto uma mulher falava com seu marido.

Já é público que Jay-Z traiu a cantora - e isso já rendeu até música -, mas parece que novamente Bey estava incomodada com a situação. A mulher que depois foi reconhecida como Nicole Curran, esposa do dono do time que estava jogando, estava aparentemente ignorando a musa e falando apenas com o rapper. Tem que ter coragem!

Beyoncé é gente como a gente e não conseguiu disfarçar o incômodo e foi flagrada fazendo caras e bocas com a situação.

Nicole ainda foi mais afrontosa e fez um post em seu Instagram de uma cena em que aparece ajudando a Queen B a arrumar o seu cabelo. Na legenda ela escreveu:

Todos nós devemos ajudar e apoiar uns aos outros.

E é claro que as reações renderam memes! Em um deles, uma pessoa escreveu:

Minha cara quando alguma garota começa a falar com o meu homem quando eu claramente estou do lado dele.

Beyoncé e Jay-Z continuam juntos, mesmo com todos os altos e baixos na relação. Eles possuem três filhos juntos.