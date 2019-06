Discreta, Nathalia Dill revela que irá se casar com o músico Pedro Curvello: - Estou noiva há cinco meses

06/06/2019 | 12:11



A prova de que Nathalia Dill é querida pelo público são os seus 2,5 milhões de seguidores no Instagram! E esses fãs, claro, acompanham a carreira da atriz desde seu destaque como a vilã de Malhação, onde fez parceria com Caio Castro, lá em 2007. Agora, 12 anos após seu encontro com o galã na trama teen, Nathalia divide a telinha novamente com o ator em A Dona do Pedaço, folhetim exibido na faixa das nove horas da noite na Rede Globo. E em entrevista ao jornal Extra, a estrela contou como foi reencontrar o amigo em mais um trabalho na televisão.

- Isso foi o máximo. Fizemos Malhação, há 12 anos, e quando fomos gravar, agora, ele disse Parece que a gente se viu semana passada! E olha que tem uns quatro anos, no mínimo, que a gente não se vê e uns 12 que não atuamos juntos. Mas Malhação tem isso. Fui muito feliz lá, fiz muitos amigos... É uma afinidade que se ganha para a vida.

Na novela, a personagem de Nathalia, Fabiana, irá perder a virgindade com o papel de Caio, o lutador Rock. Portanto, com certeza essa afinidade ajuda os atores no momento de uma cena mais caliente, não é?

- Ela dá em cima dele, que retribui de cara. Não acho que formam um par romântico, são mais parceiros: os dois querem conquistar coisas. Rock é o único que sabe tudo da vida dela, porque Fabiana sente a necessidade de dividir com alguém. E com ele, a personagem percebe que pode ser ela mesma, não precisa fingir nada.

E a intenção de Fabiana com a irmã perdida há 20 anos, Virgínia, é só uma: ter a mesma vida que a it girl. É por isso que Fabi dará trabalho à personagem de Paolla Oliveira na história.

- Ao reencontrar a irmã, Fabiana vê a chance de ter uma outra vida, porque a que está vivendo, na cabeça dela, não se encaixa. Quando sai do convento e passa a explorar o mundo, a coisa degringola: Fabiana vai se descobrindo e sendo tomada pelos sentimentos que tinha que negar naquele ambiente. Ela se mostra uma pessoa bem invejosa, completamente má. Fabiana não abre o jogo. Só o fato de ter essa informação e não dividi-la logo mostra a falta de caráter, além de pontuar uma relação que já começa torta. [...] Fabiana é bem plural, tem umas cenas muito loucas, uma linha gigante de emoções. Estou animada, porque era uma personagem que eu estava esperando chegar.

Discreta e bem diferente de sua personagem em A Dona do Pedaço, Nathalia vive um ótimo momento em sua vida pessoal. Mesmo sem anunciar nada diretamente ao seu público, a artista não esconde a aliança que ganhou do amado, o músico Pedro Curvello, e revelou que irá se casar com ele em breve.

- Estou noiva há cinco meses. Não sei como será o casamento, mas celebrar o amor é muito lindo. Reunir pessoas que você ama para brindar esse momento é algo incrível.