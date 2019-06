Tentativa é de alta do Ibovespa apesar de cenários externo e político cautelosos

06/06/2019 | 11:39



Clima de menor aversão a risco no exterior abriu espaço para o Ibovespa subir na abertura do pregão desta quinta-feira, 6, chegando a superar alta de 1,00%. No entanto, a falta de firmeza das bolsas em Nova York e as incertezas na seara política local inibem os ganhos. A falta de sintonia entre Legislativo e Executivo para avançar a reforma previdenciária prossegue incomodando.

Às 11h06, o Ibovespa subia 0,37%, aos 96.351,30 pontos.

Na quarta-feira, 5, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que o modelo instituído por Jair Bolsonaro para se relacionar com o Congresso "não está funcionando" e tem atrapalhado o andamento de pautas defendidas pelo próprio governo.

Pouco antes do fechamento deste texto, o Senado aprovou projeto de lei do Saneamento com alterações que flexibilizam regras. Agora, o projeto seguirá para a Câmara. Os papéis ON da Sabesp subiram acima de 3,00%, depois zeraram os ganhos e, às 11h03 avança em torno de 1,00%.

Ainda hoje espera-se a retomada do debate no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a venda de subsidiárias de estatais. Depois, os ministros decidirão sobre Petrobras e Tag.

A continuidade do julgamento da venda de subsidiárias de estatais sem a necessidade de aprovação do Congresso é destaque da agenda doméstica, ressalta a MCM Consultores em nota. Conforme a consultoria, a notícia de que o governo já teria 310 votos favoráveis à reforma da Previdência deve ter impacto positivo sobre os ativos domésticos.

No entanto, um operador pondera que a dificuldade de comunicação tem atrapalhado votações de algumas medidas que podem tornar custoso o processo de aprovação da reforma, como o adiamento da votação de crédito extra ontem.

Além disso, cita, a sinalização de que o relator da reforma, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), pode adiar por mais um dia o prazo para a entrega de seu parecer em prol de um entendimento sobre a inclusão de Estados e municípios na proposta é mais um indicativo desfavorável. O tema deve ser discutido na terça-feira.

A recuperação dos preços do petróleo no exterior permite retomada dos ganhos das ações da Petrobras, que ontem cederam mais de 1,00% em razão da queda da commodity, por causa de notícias sobre aumento nos estoques e temores com a atividade econômica mundial.

Essa preocupação tem sido ocasionada principalmente por causa da guerra comercial entre Estados Unidos, China e México. O governo dos EUA diz que há "desdobramentos interessantes" nas negociações com Pequim, mas alertou que há possibilidade de impor novas tarifas.

Porém, diante da possibilidade de esfriamento da economia dos EUA, tem ganhado força as expectativas de corte nos juros norte-americanos este ano.

Hoje, o Banco Central Europeu (BCE) deixou inalteradas suas principais taxas de juros, como o esperado, afirmando que pretende manter os juros nos níveis atuais até o fim do primeiro semestre de 2020 - antes, destacava que as taxas continuariam onde estão até o fim de 2019. O BCE afirmou que a decisão reflete incertezas prolongadas.