Irina Shayk deixa mansão onde mora com Bradley Cooper e rumores de separação ganham força

06/06/2019 | 11:11



Irina Shayk não está mais morando na mansão que dividia com o ator Bradley Cooper e a filha dos dois, Lea, de dois anos de idade. Segundo o jornal britânico The Sun, a modelo russa deixou o imóvel localizado no luxuoso bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e reacendeu os rumores de que o casal estaria botando um ponto final no relacionamento.

Uma fonte próxima ao casal revelou ao veículo que Irina teria levado a filha dos dois ao deixar a residência:

- Eles não estão bem há alguns meses e Irina decidiu que seria melhor se ela se mudasse para um lugar lega. É como se não houvesse muito sobrando para mantê-los juntos, explicou o informante.

A mudança de Irina acontece apenas alguns dias depois da imprensa internacional especular novamente que o casal está em crise e que o relacionamento está por um fio. As primeiras especulações sobre o término surgiram no início deste ano, quando a química entre Bradley Cooper e Lady Gaga no Oscar 2019 deu o que falar na web. Os dois, que protagonizam o filme Nasce Uma Estrela, se apresentaram no palco da cerimônia com a canção Shallow, que faz parte da trilha sonora do longa-metragem. Dias antes da premiação, Gaga anunciou o fim de seu noivado com Christian Carino.