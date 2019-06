Em dia de prova com as mães dos participantes, Marcus Santander leva a pior e é eliminado do Top Chef

06/06/2019 | 11:11



O décimo episódio do Top Chef que foi ao ar na quarta-feira, dia 5, foi para lá de tenso. Isso porque os sete participantes que permanecem na competição fizeram uma viagem ao passado e precisaram, no Teste de Fogo, cozinhar com ingredientes que os fazem relembrar a infância. Isso, no entanto, não foi o mais difícil, uma vez que no Desafio de Eliminação, os chefs profissionais tiveram que preparar pratos para as próprias mães, que os provaram sem saber qual foi aquele que o filho ou filha fez.

Desta maneira, elas, ao mesmo tempo que puderam ajudá-los a continuar na disputa pelo prêmio de 300 mil reais do reality show - o que aconteceu em apenas dois casos, já que quase nenhuma mãe votou no prato do seu filho -, também correram o risco de colaborar na eliminação deles. E foi exatamente isso que aconteceu com Marcus Bronze, que foi considerado pelos jurados do programa o prato mais fraco, o que fez com que o cozinheiro deixasse a competição.

Agora o programa continua com apenas seis competidores. E aí, para quem vai a sua torcida?