Lúcido, Agnaldo Timóteo segue internado na Bahia e sem previsão de alta de UTI

06/06/2019 | 10:51



Agnaldo Timóteo está evoluindo com melhora clínica progressiva, porém ainda sem previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O cantor está internado desde o dia 21 de maio no Hospital Geral Roberto dos Santos, em Salvador, na Bahia, após sofrer um AVC.

De acordo com o último boletim médico divulgado nesta quinta=feira, 6, ele está usando antibióticos de amplo espectro (potentes) para cobertura de vários agentes infecciosos. Os médicos relatam que Timóteo está lúcido, interagindo com a equipe e familiares, colaborando com os processos de enfermagem e fisioterapia. Ele ainda é alimentado por sonda.

A família do cantor e a equipe estão decidindo se o transfere para São Paulo, para que o artista possa ter acesso aos familiares e amigos próximos. Mas não há previsão exata da data.

"Por ser uma pessoa com grande carisma, o cantor Agnaldo Timóteo conquistou o carinho e afeição de toda equipe do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador", conclui a nota do boletim médico.