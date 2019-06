Cinco tecnologias que vão mudar sua vida nos próximos anos

Rodrigo dos Santos



06/06/2019 | 10:48

O mundo está cada vez mais tecnológico e exigindo que as pessoas se atualizem para que fiquem inseridas na sociedade atual e moderna. Aprender sobre as mudanças tecnológicas é fundamental – já q elas não param em quando se percebe, já estamos inseridos no meio de bits e bytes e enxurrada de informação.

Hoje, comportamentos e estilos de vidas são moldados devido às tecnologias. Como prova, basta ver a mudança que os aparelhos mobile trouxeram. Eles são parte da vida da maioria das pessoas que já não conseguem mais se imaginar sem eles.

Abaixo, o 33Giga lista 5 tecnologias que você precisa conhecer e que vão influenciar sua vida nos próximos anos.

Carros autônomos

Os carros autônomos já estão sendo testados, principalmente nos Estados Unidos. O Google, por exemplo, quer ser pioneiro neste segmento (mas há muitas outras companhias envolvidas em projetos deste tipo, como grandes montadoras, além de Tesla e Baidu). Espera-se que até 2025 esses carros já estejam em uso. Pelo fato de não haver um motorista, esta é uma tecnologia que ainda precisa de muitos testes.



Robótica

A robótica já é uma realidade em vários países, principalmente no segmento industrial. Estima-se que até o final de 2019, 25% das tarefas em todas as indústrias do mundo serão realizadas por robôs. Isso vai diminuir a necessidade de trabalhadores humanos em algumas funções, Mas também surgirão novas profissões, que tendem a aprender a lidar com tanto robô. Esta será a quarta revolução industrial.



Cibersegurança

Hoje, o mundo online confunde-se com o offline. Itens como pagar contas, trabalhar, paquerar, ler livros, assistir a séries, ouvir músicas ou jogar poker são atividades realizadas, comumente, der forma online. Os sites que oferecem esses serviços precisam providenciar o máximo de segurança possível aos seus usuários.

Dentro dessas indústrias, umas das mais preocupadas com essa questão é da jogos online, pois está crescendo em todo o mundo e precisa garantir a segurança dos seus jogadores. À medida que os sistemas ficam cada vez mais complexos, também é de esperar que os mecanismos de segurança também o sejam, garantindo privacidade e segurança aos usuários de diversos serviços.

Como a maior parte das nossas vidas será feita online, a cibersegurança será um dos pontos mais importantes para qualquer consumidor. A indústria do poker online em particular é muito sensível e avançada nessa questão, já que lidam com problemas de cibersegurança em várias frentes, desde o roubo de contas à utilização de “bots” por parte de alguns jogadores (algo, diga-se, completamente contra as regras).

Internet das Coisas

A internet das coisas já está entre nós – principalmente quando se pensa em eletroeletrônicos. Esses aparelhos ainda são caros, mas vão ser comuns e populares nos próximos anos. Eles estão conectados à internet e apresentam várias funções automáticas. Eles aprendem o comportamento e o estilo de vida dos seus usuários, facilitando ao máximo o dia a dia das pessoas. Vale ressaltar que esta tecnologia pode ser utilizada em outros segmentos também, como na área de desenvolvimento das cidades e de zonas rurais.

Criptomoedas e blockchain

Mesmo não sendo novas, essas duas tecnologias vão continuar crescendo. O mercado financeiro mundial está enfrentando mudanças e também se tornando mais digitalizado. Esse é um segmento que traz várias vantagens para a economia e oferece proteção maior aos seus usuários.

As aplicações da tecnologia blockchain poderão ir muito para lá do setor financeiro. Outras indústrias estão também interessadas em incorporar essa tecnologia por permitir maior segurança e privacidade em todas as transações. Aqui, entra a indústria dos jogos online, principalmente no que toca a poker online já que trata-se de uma atividade em crescimento. Ela vale hoje bilhões de dólares – e leva muito a sério a defesa da privacidade e a segurança de todos os jogadores.

Por isso, muitas das plataformas de poker online hoje em dia já aceitam criptomoedas. Cada vez mais, aumenta o uso de tecnologia blockchain na indústria. Ela garante não só maior segurança para todos os jogadores como maior transparência em cada jogo. Isso cria um ambiente cada vez mais justo e somente dependente da qualidade do jogador.

O futuro tecnológico já está aqui. São várias mudanças acontecendo diariamente. Elas moldando a forma com que as pessoas vivem em todas as suas áreas. Atualizar-se é um passo para estar inserido nesta mudança e fazer uso dessas tecnologias. Deve-se aproveitar ao máximo dos seus benefícios para viver uma vida mais prática – o que permite ter tempo para outras coisas. Ao olhar cinco anos no passado, vê-se hoje muita coisa que nem existia e, hoje, é parte da rotina diária. Portanto, pode-se imaginar que no ano de 2024 a tecnologia terá avançado a um ritmo ainda mais rápido.