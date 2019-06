Aliado pelo Metrô

Do Diário do Grande ABC



06/06/2019



A região ganhou ontem aliado de peso na batalha que trava para tirar do papel a Linha 18-Bronze do Metrô. Em visita a Santo André, a convite do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o secretário nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos, Jean Carlo Pejo, disse que a União está à disposição do governo do Estado para ajudar no financiamento do projeto, que está na ordem de R$ 4,6 bilhões. Trata-se da maior sinalização de apoio à viabilização da proposta original, ora ameaçada pela alternativa chamada BRT, siga em inglês para sistema de transporte rápido por ônibus.

Pejo foi extremamente didático ao ser questionado sobre o papel do governo federal na execução de projeto tão emblemático para as sete cidades. Disse que Brasília pode auxiliar a Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, já que, segundo disse, “existe relacionamento excelente entre os governos do Estado e federal”, para conseguir o aporte dos R$ 600 milhões necessários à desapropriação dos terrenos por onde passará o traçado do monotrilho.

O discurso do secretário nacional de Mobilidade evidencia que o governo paulista ainda possui caminhos para buscar o dinheiro indispensável para dar início às obras do Metrô. A posição do representante do presidente Jair Bolsonaro (PSL) deixa claro que não há razões técnicas para que o Estado desista do projeto original, tentando empurrar ao morador do Grande ABC proposta diversa daquela que foi prometida desde sempre – e que já está licitada, diga-se.

São cada dia maiores os sinais de que existem condições para se implantar o Metrô no Grande ABC. Insistir em alternativa – menos rápida, confortável e segura – é contrassenso. Todas as regiões metropolitanas de países desenvolvidos apostam nos trilhos para transportar com eficiência grandes volumes de pessoas. Diante disso, a população das sete cidades espera que o governador João Doria atenda aos seus anseios e, no próximo dia 30, conforme prometeu, confirme a implantação do monotrilho. Para isso, a ajuda da União ele já tem.