06/06/2019 | 09:48



Os juros futuros recuam na manhã desta quinta-feira, 6, acompanhando o dólar, em dia de exterior positivo e em compasso de espera pela votação de projeto de lei do setor de saneamento no Senado e pela retomada no Supremo Tribunal Federal (STF) do julgamento que discute a necessidade de aval do Congresso em privatizações.

Às 9h22 desta quinta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 6,44%, de 6,48%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 exibia 7,35%, de 7,44% no ajuste de quarta-feira, 5. O DI para janeiro de 2025 marcava 7,93%, de 8,01% no ajuste da véspera.