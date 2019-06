Obituário - 6 de junho de 2019

Ademir Medici

06/06/2019



Quinta-feira, 6 de maio de 2019

Leude Montibeller

(São Bernardo, 10-5-1939 – 4-6-2019)

Contadora, atriz, voluntária social, escritora: Leodelina Teresinha Montibeller atuou até o fim. Era a última remanescente do Grupo Cênico Regina Pacis, de São Bernardo, fundado em 1962. E antes mesmo do “Regina Pacis” ser criado, participava de esquetes teatrais realizadas no salão da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem.



“No momento, participava dos espetáculos “Varais” e “Na Casa das Nonnas”, em ambas fazendo a sonoplastia, e também era do elenco de “Lembranças da Villa”, em que interpretava uma ex-tecelã são-bernardense”, informa Hilda Breda, presidente do Regina Pacis.



Foi também iluminadora e presidiu o grupo na década de 1980. Formada pela Escola Técnica de Comércio Cacique Tibiriçá, sempre trabalhou como contadora. Atuou como voluntária na Casa de São Vicente de Paulo, em São Bernardo, Asilo Lar Frederico Ozanan, em Ribeirão Pires, e Lar Sagrada Família.

Pela sua atuação social recebeu, em 2006, o título de Madre Tereza de Calcutá, outorgado pela Revista LivreMercado.



Leude Montibeller era filha de Luigi Giacomo Montibeller e Maria Toller, e neta de avós oriundos da Itália. Em 2012 lançou um livro contando a saga de suas famílias. Parte aos 80 anos. Foi sepultada ontem (quarta-feira, 5) no Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

Crédito da foto – Acervo: Grupo Regina Pacis

LEUDE MONTIBELLER. A despedida da última fundadora do Grupo Cênico Regina Pacis



Santo André, terça-feira, 4 de junho

Leontina de Oliveira Mandelli, 94. Natural de Artur Nogueira (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 4. Crematório Memorial de Santos (SP).

Brandina Isabel Corrêa, 90. Natural de Bom Jesus do Galho (MG). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olanda Colina de Andrade, 88. Natural de Bocaina (SP). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yvone Salles Apolonio, 88. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Augusta Maria Claudiano, 85. Natural de Lagoa Dourada (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rosa Ramos de Lima, 83. Natural de Suzano (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dativa Araujo Coelho, 77. Natural de Afogados da Ingazeira (PE). Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jair de Oliveira, 69. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 4. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Florêncio Leal da Rocha, 66. Natural de Picos (PI). Residia na Vila Palmares, em Santo André, Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

Sidney Prata Cestarolli, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Empresário. Dia 4. Jardim da Colina.

Francisco Carlos Camargo, 64. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonice Lucatto, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Elza Sousa de Moura, 59. Natural de Itupeva (BA). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Edivaldo da Silva Pereira, 52. Natural de Rolândia (PR). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marco Antonio Romero, 51. Natural de Santo André. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, quarta-feira, dia 5 de junho

Mercedes Camos Puig, 90. Natural da Espanha. Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



São Caetano

Mauricio Pinto da Silva, 88. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alfredo Rosa, 86. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Correa, 84. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Alpina. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Ramalho de Souza, 84. Natural de Conceição (PB). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sergio Fernando da Silva Ribeiro, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Neusa Fernandes, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Ivanilson de França, 50. Natural de João Pessoa (PB). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Mauá

Luiza Demo da Silva, 87. Natural de Guariba (SP). Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Aparecida Pereira da Costa, 80. Natural de Ibitinga (SP). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Vitor Victorino Grande, 75. Natural de Monte Santo de Minas (MG). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Donivaldo Geraldo de Souza, 55. Natural de Simplício Mendes (PI). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Marinalva Silva Leite, 51. Natural de Brasília (DF). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires

Marinaldo da Silva, 54. Natural de São Caetano. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 4, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.



Rio Grande da Serra

Flavio Francisco de Souza, 71. Natural de Sertanópolis (PR). Residia no Jardim Novo Horizonte, em Rio Grande da Serra. Dia 4, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.